В Ялуторовске рухнула стена двухэтажного здания

В Ялуторовске частично обрушилась стена одного из зданий по улице Революции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления МЧС.

Вызов поступил в 14.17 12 сентября. Произошло обрушение стены двухэтажного пустующего здания. Сотрудники МЧС оградили место обрушения. Погибших и пострадавших нет.

По некоторым данным, речь идет о бывшем административном здании комбината строительных материалов. После банкротства предприятия здание выкупил местный бизнесмен.