05 Октября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Владимир Зеленский (2019) | Фото:instagram.com/zelenskiy_official

Зеленский заявил, что против миротворцев в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский выступил в Киеве на форуме "Ялтинской европейской стратегии", сделав перед западными политиками и дипломатами ряд важных заявлений по проблеме Донбасса и российско-украинским отношениям.
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Он призвал Запад не снимать санкции против России и заявил, что, пока Запад теряет деньги, Украина теряет людей. И сравнил санкции с "налогами, необходимыми для мирового порядка", "налогом ради мира", пишет Infox.ru.

"Пока мир не будет возобновлен, санкции должны быть сохранены", - призвал Зеленский, в точности повторив позицию Петра Порошенко.

Он также подчеркнул, что намерен возвращать Донбасс только дипломатическим путем - за счет санкций.

Зеленский повторил, что будет добиваться разведения сила на линии разграничения в Донбассе. И сделал важное заявление насчет войск под эгидой ООН.

"Я осторожно отношусь к этой теме. Я не хочу, чтобы у нас в Донбассе был сценарий абхазский или Приднестровье, когда миротворцы стоят на линии разграничения. Я не поднимаю тему миротворцев. Но на границу Украины и России я их приглашаю", - сказал президент Украины.

То есть он дал понять, что не будет продвигать идею-фикс Порошенко о войсках ООН в Донбассе.

Профессор МГИМО Валерий Соловей считает, что новая украинская власть действительно готова к уступкам по Донбассу.

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Зеленский заявил, что против миротворцев в Донбассе

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, Донбасс



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