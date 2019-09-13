СМИ сообщили о расследовании аферы с пенсионными деньгами 500 тысяч россиян

Уголовное дело возбуждено по факту покушения на мошенничество с пенсионными накоплениями граждан, пишет газета "Коммерсант".

Дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) возбудило управление СКР по Центральному округу Москвы. По версии следствия, преступления совершались в 2017–2018 годах.

О крупной афере, в результате которой пострадали 500 тыс. жителей страны, СМИ сообщали еще несколько месяцев назад.

Так, "Московский комсомолец" писал, что преступления вскрыл Пенсионный фонд. Злоумышленники переводили накопления россиян между негосударственными пенсионными фондами. В конце прошлого года в ПФР заметили рост заявлений от людей, которые хотели перевести свои пенсионные накопления из одного НПФ в другой.

Большая часть заявителей хотела перевести средства в фонды "Согласие", ВТБ, "Социум", а также "Газфонд". Неизвестные подделывали подписи двадцати двух нотариусов, которые "заверяли" по тысяче обращений о переводе ежедневно.

Федеральная нотариальная палата провела свою проверку, в результате которой выяснилось, что ни один из юристов на самом деле в аферах участия не принимал.

Общая сумма "ушедших" денег еще подсчитывается, но, по предварительным данным, речь идет о нескольких сотнях миллионов рублей.

Чтобы вернуть свои накопления, россиянам придется лично обращаться в негосударственный пенсионный фонд, куда перевели деньги, и просить у его представителей доказательства законности операции. В дальнейшем жертвам махинаций нужно будет писать жалобу в ПФР или обращаться в суды.