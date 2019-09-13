Фонд капитального ремонта Прикамья обвинил во лжи проектную организацию из-за треснувшего дома

Фонд капитального ремонта Пермского края обвинил проектную организацию "Верхнекампроект" во лжи из-за трещины в доме на Комсомольском проспекте 31а, передает корреспондент Накануне.RU.

Фонд сообщает, что в проектно-сметной документации, которую разработал подрядчик 22 марта 2019 г. нет сведений о сквозной трещине в доме и что не предусмотрено никаких мероприятий по ее устранению.

"В частности, в проектно-сметной документации отсутствует такой вид работ, как "инъецирование", а в итоговой смете не предусмотрены средства на данный вид работ", - заявили в фонде. Также сообщается, что фонд вел рабочую переписку с подрядчиком, однако это не доказывает, что в проектно-сметной документации учтены необходимые мероприятия для устранения дефекта, и что заключение об оценке технического состояния разделом проектно-сметной документации не является.

Также в организации отмечают, что заключение в новой редакции, содержащее сведения о сквозной трещине, подрядчик до сегодняшнего дня надлежащим образом не предоставил в фонд капремонта.

"Дополнительно сообщаем, что наличие сквозной трещины – только один из спорных вопросов, в отношении разработанной проектно-сметной документации по Комсомольскому проспекту 31а. Фонд до настоящего времени ведет переписку с подрядчиком о необходимости внесения изменений в проектно-сметную документацию по ремонту входных групп, перечню противоаварийных мероприятий, а также внесению информации по перекрытиям в результаты комплексного обследования дома в рамках гарантийных обязательств по договору. Однако подрядчик в этих требованиях на сегодняшний день отказывает", - прокомментировали в организации.

Фонд заявлял, что расторгнет с подрядчиком шесть договоров.

Гендиректор "Верхнекампроект" Илья Орлов заявил, что в фонде капремонта края придираются к терминологии.

"Начнем с того, что фонд изначально говорил, что трещину он не видел, и мы в документации ее не отразили,а потом когда мы опровергли его версию тем, что фонд сам нас уведомил об этой трещине, он ищет возможность зацепиться, что трещина в проектной документации есть, это признает. Ремонт трещины у нас в проекте указан как "заделка трещины", а они докапываются до терминов и говорят, что в отчете ремонт трещины должен быть осуществлен "инъецированием", а мы пишем "заделка". Мы считаем, что это одно и то же. Тут игра терминов и фонд некрасиво себя ведет в этой ситуации", - заявил он.

Компания "Верхнекампроект" ранее обвиняла в распространении недостоверных сведений фонд капитального ремонта. В организации заявляли, что считают действия фонда попыткой ограничить конкуренцию и заявляли о своем обращении в Следственный комитет. В СКР по Пермскому краю пока не прокомментировали эту информацию.

Напомним, дом, из-за которого разгорелся спор между "Верхнекампроектом" и фондом капремонта, в ближайшее время ждет инструментальное обследование. В мэрии сообщали, что жильцам ничего не угрожает, расселения людей не требуется