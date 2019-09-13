"Запрос на обновление проявляется все ярче": участники "Экспертного клуба Екатеринбурга" подвели итоги выборов

Участники "Экспертного клуба Екатеринбурга" обсудили итоги избирательной кампании в Свердловской области и других регионах России.

Как сообщили Накануне.RU организаторы мероприятия, на площадке Библиотеки им. В.Г. Белинского политологи отметили интересные тренды, разобрали ошибки кандидатов и дали некоторые советы потенциальным участникам будущих выборов. Одним из результатов Единого дня голосования в стране стало небольшое падение рейтинга партии "Единая Россия". Снижение количества голосов, отданных за кандидатов от партии власти, наблюдается даже в самых спокойных и политически стабильных территориях. Однако спасти авторитет действующей власти помогли успешные кампании лидеров голосования за глав регионов. Именно победители губернаторской гонки, по мнению экспертов, задали новые тренды в политике. Прежде всего, это открытое общение с народом, умение слушать и слышать, а также готовность решать проблемы на местах.

Политолог Георгий Гаврилов полагает, что в совершенно новом образе политика предстали избирателю те кандидаты в губернаторы, которые были недавно назначены в качестве врио. Им удалось победить благодаря заданной "повестке обновления".

"Запрос на обновление сегодня проявляется все ярче. Главы регионов, такие как Алексей Текслер, Вадим Шумков, Денис Паслер, – все использовали эту историю. Они были очень открыты. На этой жажде перемен им удалось получить кредит доверия от населения", - отмечает эксперт, добавляя, что гораздо сложнее это доверие удержать.

Гаврилов напоминает, что предшественники названных победителей тоже заходили в регионы с солидными процентами голосов, Борис Дубровский набрал на выборах главы Челябинской области около 84%. Аналитики убеждены, что тренд на открытость и решение социальных вопросов еще будет актуален, важно не сбавлять темп и не менять имидж.

Бизнес-тренер Иван Замощанский отмечает, что сейчас в политическом поле востребована коммуникативная устойчивость. Именно это качество помогло некоторым кандидатам выйти в лидеры голосования.

"Коммуникативную устойчивость не могут продемонстрировать люди, у которых нет собственной позиции. Ты не сможешь реагировать на критику, не сможешь отстаивать свою точку зрения, все, даже жесты, будут тебя выдавать. Однако если ты владеешь этой устойчивостью, можно завоевать расположение людей и даже склонить на свою сторону оппонентов", – считает Замощанский.

Второй компонент успешного политика, по мнению эксперта, – умение слушать, а третья составляющая успеха – уход от формальностей. Иван Замощанский советует выходить к публике без бумажек и говорить не шаблонными фразами, а живым понятным языком, что делали не многие из претендентов на губернаторское кресло.

Медиаменеджер Илья Зенов в качестве примера живого общения привел в пример использование сети Instagram Алексеем Текслером, победившим на выборах губернатора Челябинской области.

"В Instagram Текслера более 120 000 подписчиков и их количество продолжает расти. Это рабочая технология. Наша задача получить аудиторию в соцсетях и наращивать ее. Любой человек может сам задать вопрос, – такой формат сокращает дистанцию между главой и людьми", - считает Зенов.

Эксперты полагают, что обратить внимание на такой инструмент как социальные сети стоит всем представителям партии власти. Это поможет быть ближе к народу и позволит оперативнее реагировать на потребности избирателей.

"Основной постулат "Единой России", что это партия реальных дел, изжил себя. Людям не интересно, сколько построили школ. Я убежден, что нужно обращать внимание на хозяйственные "горячие точки" и реагировать на них. Основная задача сейчас – удержать ядро не определившихся избирателей, которых раскачивают в соцсетях", – считает политолог Александр Белоусов.

Низкую активность, как онлайн так и оффлайн, кандидатов в депутаты Государственной думы и региональных законодательных органов отметил глава Общественной палаты Екатеринбурга Александр Косинцев.

"Выборы были, но избирательной кампании не было. Оппозиция отказалась от борьбы, а партия власти не хотела поднимать явку. Сегодня у партии власти есть чувство непобедимости, но так мы не построим демократического государства", – полагает эксперт.

По мнению Александра Косинцева, партии нужны более деятельные и харизматичные кандидаты, способные своим участием поднять явку и процент голосов за "Единую Россию". Одним из серьезных пробелов в работе с избирателями эксперты считают отсутствие какой-либо идеологии. Сегодня партии не дают ответа на вопрос, кто мы и куда мы идем: вопрос об идеологии открыт и к нему нужен особый подход.

"Все итоги выборной кампании говорят о том, что идеология в чистом классическом виде не нужна. Нужны смыслы и интерпретации, экзистенциальная подоплека идеологии. Нужно смысловое наполнение партийных программ", - уверен глава Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, руководитель "Экспертного клуба Екатеринбурга" Анатолий Гагарин.

Резюмируя итоги дискуссии, эксперт отметил, что процентное соотношение партийного присутствия в органах власти будет темой для обсуждения при подготовке к следующим выборам, а начинать готовиться к ним стоит уже сейчас. Избирательные кампании должны проводить профессионалы, улавливающие все тренды и запросы общества, способные подготовить самого кандидата и его бесспорную победу.