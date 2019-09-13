05 Октября 2020
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Экономика В России
детская площадка рядом с ЖК WOODS (2019) | Фото: Накануне.RU

Материнский капитал в 2020 году составит 466 тысяч рублей - Голикова

Материнский капитал в 2020 году увеличится на 3,8% - до 466 тыс. руб. Такие данные озвучила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова, курирующая социальное правление. На программу выплат маткапитала в бюджете Пенсионного фонда России предусмотрено почти 325 млрд руб., передает РИА Новости.

В начале сентября Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума отметил, что власти могли бы расширить сферы применения материнского капитала, но выразил опасение, что "деньги могут стырить".

Напомним, сейчас средства, полученные за рождение второго ребенка, можно потратить на улучшение жилищных условий, получение образования, социальную адаптацию детей-инвалидов или пенсионные накопления матери.

 

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Материнский капитал в 2020 году составит 466 тысяч рублей - Голикова

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Теги: материнский капитал, татьяна голикова, индексация



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Развитие сюжета:

Ранее 23.10.2019 15:02 Мск В Госдуме заявили о том, что отмена материнского капитала ударит по демографии

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