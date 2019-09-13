Латвийские шпроты не вернутся в Россию даже после отмены запрета

Производители шпрот из Латвии вряд ли вернутся на российский рынок в прежнем объеме, даже если все запреты будут полностью отменены.

Как заявил посол Латвии в РФ Марис Риекстиньш, после запрета некоторые мелкие предприятия просто прекратили выпускать шпроты, а остальные переориентировались на другие рынки.

Массового возвращения латвийских производителей в Россию Риекстиньш не ожидает, только по остаточному принципу.

Кроме того, латвийский бизнес считает, что риски для экспорта в Россию слишком высоки, передает "Интерфакс".

29 мая 2015 года в Россельхознадзоре сообщали, что Россия вводит запрет на импорт рыбной продукции из Латвии и Эстонии.

Перед этим Россельхознадзор уточнил, что в рыбных консервах из Латвии, находящихся на складе во Ржеве, обнаружено канцерогенное вещество – бензапирен. В 2017 году Россия частично сняла запрет.

Ранее крупнейшее рыбоперерабатывающее предприятие Латвии Brīvais vilnis заявило, что до сих пор ощущает на себе негативный эффект от российского эмбарго, несмотря на достаточно положительную динамику в 2018 году.