Один из участников избиения Dj Smash подал заявление на УДО

Продюсер Сергей Ванкевич, наказанный за избиение Dj Smash (Андрей Ширман), подал прошение об условно-досрочном освобождении, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, Ванкевичу и бывшему депутату краевого заксобрания Александру Телепневу за нападение на музыканта дали по два года колонии-поселения. Позже наказание Телепневу ужесточили – за драку со студентом он получил новый срок. По совокупности ему дали два года два месяца поселения. После Ширман подал иск о компенсации морального вреда. По некоторым данным, речь шла об 11,2 млн руб. Иск удовлетворён частично – взысканы компенсация морального вреда и расходы на лечение, однако точную сумму назвать отказалась. Речь якобы идёт в общей сложности о сумме в 11 млн руб.. Мещанский суд Москвы взыскал с Тимати в пользу Телепнёва 30 тыс. руб. за оскорбительные публикации музыканта после потасовки в пермском клубе.

Ванкевич подал в Соликамский городской суд прошение об УДО, в котором ему было отказано. Он обжаловал это решение в краевой инстанции. 12 сентября материалы поступили в суд, дата рассмотрения пока не назначена.