В Нижнем Тагиле изъяли 11 тонн "паленых" водки, виски и коньяка

В Нижнем Тагиле сотрудники ФСБ совместно с полицией и при силовой поддержке ОМОН Росгвардии изъяли из незаконного оборота около 11 тонн контрафактного алкоголя. Об этом Накануне.RU сообщили в МВД города.

В ходе оперативных мероприятий в частном доме в Дзержинском районе силовики обнаружили склад: в двух помещениях, явно предусмотренных для парковки машин, находились коробки с водкой известных наименований. Крепкие напитки были разлиты в бутылки емкостью 0,5 и 5 литров в пластиковой таре, часть продукции была без акцизных марок, а часть - с поддельной акцизной маркировкой.

Всего было найдено порядка четырех тысяч бутылок, здесь же оперативники обнаружили 11 канистр по 10 литров каждая, в которых находился этиловый спирт. Кроме этого, рядом с жилым домом сотрудники ФСБ и полиции задержали "ГАЗель", груженую коробками с таким же алкоголем - в машине находилось порядка четырех тонн спиртосодержащей продукции, а еще почти 5 тыс. 300 литров лежало на складе. Собственник жилого помещения пояснил, что сдает в аренду гаражные помещения, а водитель - что только занимается грузоперевозками. По их словам, никакого отношения к изъятому алкоголю они не имеют.

Позднее все в том же Дзержинском районе задержали двух мужчин, хранивших контрафактный алкоголь в гаражных боксах в гаражно-строительном кооперативе по улице Докучаева и ГСК по улице Ватутина. На этот раз сыщики нашли огромный ассортимент водки и коньяка, а также виски и вина различных марок.

Всего в ходе операции силовикам удалось изъять порядка 11 тонн контрафактного алкоголя. По данному факту проводится проверка, устанавливаются собственники "паленки" и каналы сбыта продукции.