В Нижнем Тагиле изъяли 11 тонн "паленых" водки, виски и коньяка

05 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
полиция, ОМОН (2017) | Фото:Накануне.RU

В Нижнем Тагиле изъяли 11 тонн "паленых" водки, виски и коньяка

В Нижнем Тагиле сотрудники ФСБ совместно с полицией и при силовой поддержке ОМОН Росгвардии изъяли из незаконного оборота около 11 тонн контрафактного алкоголя. Об этом Накануне.RU сообщили в МВД города.
Читайте также:

В ходе оперативных мероприятий в частном доме в Дзержинском районе силовики обнаружили склад: в двух помещениях, явно предусмотренных для парковки машин, находились коробки с водкой известных наименований. Крепкие напитки были разлиты в бутылки емкостью 0,5 и 5 литров в пластиковой таре, часть продукции была без акцизных марок, а часть - с поддельной акцизной маркировкой.

Всего было найдено порядка четырех тысяч бутылок, здесь же оперативники обнаружили 11 канистр по 10 литров каждая, в которых находился этиловый спирт. Кроме этого, рядом с жилым домом сотрудники ФСБ и полиции задержали "ГАЗель", груженую коробками с таким же алкоголем - в машине находилось порядка четырех тонн спиртосодержащей продукции, а еще почти 5 тыс. 300 литров лежало на складе. Собственник жилого помещения пояснил, что сдает в аренду гаражные помещения, а водитель - что только занимается грузоперевозками. По их словам, никакого отношения к изъятому алкоголю они не имеют.

задержание у гаражей(2019)|Фото: 66.мвд.рф

Позднее все в том же Дзержинском районе задержали двух мужчин, хранивших контрафактный алкоголь в гаражных боксах в гаражно-строительном кооперативе по улице Докучаева и ГСК по улице Ватутина. На этот раз сыщики нашли огромный ассортимент водки и коньяка, а также виски и вина различных марок.

Всего в ходе операции силовикам удалось изъять порядка 11 тонн контрафактного алкоголя. По данному факту проводится проверка, устанавливаются собственники "паленки" и каналы сбыта продукции.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Нижнем Тагиле изъяли 11 тонн "паленых" водки, виски и коньяка

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: водка, полиция, Нижний Тагил



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети