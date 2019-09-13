05 Октября 2020
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проект Северный обход Перми (2017) | Фото: permkrai.ru

Стоимость проекта строительства Северного обхода Перми снизилась

В Пермском крае победителем аукциона на подготовку проекта строительства Северного автомобильного обхода Перми стало акционерное общество "Институт Гипростроймост", передает корреспондент Накануне.RU.

Стоимость своих работ компания оценила в 781,9 млн руб. Вторая заявка поступила от "Института строительства и проектирования" - он предложил выполнить работы за 781,999 млн руб.

Напомним, начальная цена контракта составляла 805,3 млн руб.

Согласно техническому заданию, дорожный проект будет разделен на четыре этапа. Первый включает в себя строительство автодороги, соединяющей региональные трассы Пермь – Березники и Пермь – Ильинский, с развязками в двух уровнях. Протяженность участка, включая мост через Каму, составит примерно 12 километров. Вторая очередь строительства – отрезок от автомобильной дороги Пермь - Ильинский до федеральной трассы М-7 "Волга". Третья - транспортная развязка на пересечении улицы Светлогорская и Западного обхода Перми. Он составляет около 15 километров. Этот этап предполагает реконструкцию транспортной развязки на пересечении улиц Ветлужской, Светлогорской, Вольской и Якутской. И заключительный этап - строительство системы взимания платы за проезд по автомобильной дороге, стационарного пункта весового контроля.

Ранее сообщалось, что стоимость строительства Северного обхода составит примерно 18,8 млрд руб.

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Стоимость проекта строительства Северного обхода Перми снизилась

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Теги: Северный обход Перми, проект, строительство, Институт Гипростроймост



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