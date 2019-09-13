Банк "НЕЙВА" отметил десятилетие посадкой двухметровой ели и запуском карты для путешественников

Банк "НЕЙВА" демонстрирует к своему десятилетию удивительную для частных региональных банков по нынешним временам устойчивость, передает корреспондент Накануне.RU. Накануне руководство банка встречалось с представителями СМИ-сообщества и рассказывало о прошлом и будущем кредитной организации.

В сентябре 2019 года банку исполнилось 10 лет. Учитывая как сложно в последние несколько лет складывается судьба частных банков в России, сам факт НЕгибели небольшого частного регионального банка уже является достижением.

Справка. Банк «НЕЙВА» — уральский банк с головным офисом в Екатеринбурге и офисами по обслуживанию клиентов в ещё 12 городах России. Был основан на базе «КомНейвабанка» из г. Новоуральск Свердловской области. В 2009 года банк фактически начал свою деятельность с нуля: с новой командой топ-менеджеров и новым именем — Банк «НЕЙВА». По состоянию на 1 июня 2019 года Банк «НЕЙВА» занимает 206 место в рейтинге российских банков по активам, 194 место по прибыли и 106 место по рентабельности капитала.

Накануне первого круглого юбилея банк успешно прошел плановую проверку ЦБ РФ. Председатель правления Банка «НЕЙВА» Павел Ефремов итоги проверки прокомментировал так: «К проверкам мы отнеслись со всей серьезностью и за эти два месяца проделали большой объем работы. Некоторым сотрудникам даже пришлось отменить запланированные отпуска. Конечно, регулятор выявил ряд небольших недочетов — мы систематизируем все замечания и устраним их в плановом порядке. Но в целом результат положительный, что очень важно в сложных экономических условиях, когда многие российские банки регулярно лишаются лицензий».

Понятно, что учитывая итоги проверки команда банка отмечала десятилетний юбилей с позитивным настроением. И провела знаковое, человечное мероприятие - посадили двухметровую ель в саду Нурова, расположенном рядом с центральным офисом Банка «НЕЙВА» в Екатеринбурге.

Посадка ели - это ,конечно, лишь небольшой эпизод, просто демонстрирующий стиль жизни и работы руководящей команды банка. Что касается новостей в бизнес-стратегии, то они есть, хотя команда управленцев всячески подчеркивает осторожность, продуманность и взвешенность любых действий команды банка. Как говорится, время обязывает.

Из новостей, которые будут точно интересны широкому кругу вкладчиков, это прежде всего новый проект банка "НЕЙВА" - "Карта путешественника".

Банкиры предлагают карту сделать основной для ежедневных покупок и начать копить мили. За покупки "НЕЙВА" обязуется начислять 1,5% от стоимости покупок, а за покупки из категории «путешествия» — путевки, авиа и ж/д билеты, билеты на морской транспорт, бронирование отелей, аренду машин - повышенный кэшбэк милями до 4% от суммы каждой покупки.

Региональные банкиры утверждают, что это лишь один из привлекательных проектов, которые "НЕЙВА" подготовила для своих клиентов в год своего десятилетия.