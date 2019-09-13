Проблемы с доступом к сайтам прогнозируют россиянам из-за дефицита IР-адресов

Дефицит интернет-адресов, который грозит России уже в конце сентября, создаст проблемы обычным пользователям.

По данным "Известий", свободно открывавшиеся до последнего времени сайты начнут в массовом порядке требовать от посетителей подтвердить, что они не роботы, и пройти проверку.

Аналитики полагают, что неудобства с доступом к порталам могут испытать миллионы россиян.

Как сообщалось, IP-адреса наиболее распространенного протокола IPv4 закончатся в России, Европе и на Ближнем Востоке уже в этом месяце. По данным RIPE NCC, сейчас доступно 1,88 млн адресов IPv4, хотя на 30 июля их было 2,61 млн.

Если свободных адресов мало, оборудование операторов начинает присваивать выходящим в Сеть устройствам один и тот же номер, свободный на момент выхода. Сайт, «видящий» заходы с одного и того же IP-адреса, воспринимает это как атаку.