На Среднем Урале охотник случайно застрелил своего товарища, разряжая ружье

В лесу возле поселка Ертарский мужчина 1970 года рождения случайно застрелил своего знакомого.

Четверо мужчин отправились пострелять рябчиков, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Свердловской области.

Один из охотников разряжал ружье - ствол был направлен на потерпевшего 1965 года рождения. Произошел самопроизвольный выстрел, мужчина получил ранение в спину.

Охотники тут же поехали в больницу, но по дороге от полученных травм охотник умер. Врачи передали информацию в правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело.