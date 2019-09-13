Батареи в домах жителей Нижневартовска начнут нагреваться в конце сентября

Тепло в квартирах вартовчан может стать уже на следующей неделе, если не сбудутся прогнозы синоптиков о потеплении. В случае, если все пойдет по графику, отопительный сезон в жилых домах начнется в 20-ых числах месяца, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Глава городского МУП "Теплоснабжение" Андрей Гордей сообщил, что для того, чтобы вартовчане не переплачивали за отопление, начало отопительного сезона может быть отложено до 20-х чисел сентября.

"Если же прогнозы не сбудутся, батареи в домах нагреются в начале следующей недели. Отмечу, что это произойдет постепенно. В течение нескольких дней тепло поступит во все жилые помещения города", - сказал Гордей.

Тепло будут подавать постепенно: специалисты проверят, есть ли завоздушенность, при необходимости отрегулируют системы внутри дома, проведут другие работы. По всем вопросам следует обращаться в диспетчерские службы своих управляющих компаний. В дома, где идет капитальный ремонт (полная замена системы отопления), подача отопления будет осуществляться после его окончания.

Отметим, ранее, обсуждая с Накануне.RU подготовку столицы Самотлора к зиме, член городской Общественной палаты Олег Заверюха рассказал, что доволен ее ходом.

"Допустим, возьмем улицу Жукова. Рабочие две-три недели меняли теплотрассу на углу с Северной. Хорошо удивило то, что сделали все идеально: благоустроили все, положили асфальт, завезли чернозем, посеяли траву, водоотводы сделали. За 43 года жизни в Нижневартовске такого не наблюдал. По всей улице Жукова меняли трубы на пластиковые. Сейчас хожу и езжу по этой улице, она выглядит даже лучше, чем было. Подход радует, лет 10-15 назад такого не было", - сказал Заверюха.

Перекресток Жукова – Северная сейчас обустраивают заборами. Это, по мнению общественника, повысит безопасность.

"В прошлом году тоже хорошо шла подготовка. Например, посадили 300 рябин. Они прижились. Также удобно, что делают "умные светофоры", с кнопкой", - сказал Заверюха.