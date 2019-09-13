Челябинская спортсменка Фаткулина продает люксовый внедорожник, который ей подарил Путин

В Челябинске чемпионка по конькобежному спорту Ольга Фаткулина решила продать внедороник "БМВ", который ей подарил президент России Владимир Путин.

Объявление о продаже машины Фаткулина опубликовала в своих социальных сетях.. Стоимость иномарки не сообщается, спортсменка написала, что назовет цену только реальному покупателю.

Причина продажи - машина просто стоит в гараже и на ней никто не ездит, написала Фаткулина.

Напомним, такие автомобили Путин дарил спортсменам, которых не допустили до участия в Олимпийских играх в прошлом году.