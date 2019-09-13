05 Октября 2020
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Экономика За рубежом
Boeing 737 MAX (2019) | Фото:Flickr

Глава Boeing считает, что самолеты 737 MAX сначала вернутся в американское небо, а потом уж в европейское

Глава Boeing Деннис Мюленбург заявил, что самолет 737 MAX, вероятно, будет возвращаться в мировое воздушное пространство поэтапно. Сначала производитель рассчитывает получить разрешение Федерального управления гражданской авиации США (FAA), а вот у европейского регулятора и авиационных властей других стран еще могут оставаться вопросы. Ранее, кстати, Агентство по авиационной безопасности Европейского союза (EASA) заявило, что, возможно, будет самостоятельно и отдельно проводить ресертификацию Boeing 737 MAX.
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Таким образом, самолеты данного типа могут вернуться в американское небо уже в ноябре (а значит авиакомпании избегут огромных финансовых потерь в рождественские праздники). А вот в Европе они будут под запретом, поэтому под вопросом, например, трансатлантические перелеты.

Глава EASA Патрик Кай пояснил решение агентства о самостоятельной ресертификации, отметив, что это упростит ситуацию для других национальных регуляторов. "FAA находится в очень сложном положении. Когда (американское – прим. ред.) управление заявит, что с самолетом все хорошо, очень вероятно, что власти других стран захотят услышать второе или даже третье мнение. Еще год назад все было по-другому. Думаю, эта ситуация приведет к кардинальным изменениям в мировой иерархии и структуре взаимоотношений авиационных властей", - заявил Кай.

Напомним, самолеты Boeing 737 MAX были приземлены по всему миру после двух катастроф, произошедших с разницей в четыре месяца и унесших жизни 350 человек. Причиной их стал дефект программного обеспечения самолета.

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Глава Boeing считает, что самолеты 737 MAX сначала вернутся в американское небо, а потом уж в европейское

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Теги: Boeing 737 MAX, boeing, деннис мюленбург



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