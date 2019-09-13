В Екатеринбурге приостановили реконструкцию Зеленой рощи: там будут работать археологи

В Екатеринбурге приостановили реконструкцию парка Зеленая роща. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным комитета благоустройства мэрии, археологи нашли в парке некий насыпной слой, однако можно ли назвать его могилой, еще предстоит разобраться. Точное заключение будет выдано только по результатам полного исследования.

Как уточнили в администрации, археологи не ограничены во времени - они будут работать столько, сколько посчитают нужным.

Напомним, благоустройство Зеленой рощи началось в июле. Победителем конкурса на проведение работ стала компания "Свердловскавтодор", которая входит в УГМК. Изначальная сумма контракта была 161 млн руб., но "Свердловскавтодор" согласился выполнить работы за 130 млн руб. Общественники уже не раз выражали опасения, что под предлогом "благоустройства" в парке могут вырубить здоровые деревья и сузить пешеходные дорожки.