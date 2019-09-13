Ксения Собчак показала фото в свадебном платье

Ксения Собчак сегодня выходит замуж за режиссера Константина Богомолова. Для обоих этот брак будет не первым, тем не менее, жених и невеста решили соблюсти все обряды, в том числе венчание. Ксения опубликовала в Instagram фото в свадебном платье, подписав его так: "Мне кажется, я готова к главному Дню!". И там же поблагодарила (с отметкой аккаунта) компанию Bosco, которая, вероятно, предоставила брачующейся наряд. За несколько дней до свадьбы видео с этим платьем появлялось в telegram-каналах, упоминался бартер, по которому, возможно, ритейлер решил посотрудничать с невестой. А ранее телеведущая опубликовала фотографию своей руки и руки жениха, на которых появились металлические браслеты с надписью "К+К= ❤". Ювелирный бренд также был отмечен (реклама удачная – на странице бренда пользователи уже вовсю пытаются узнать стоимость такой пары браслетов).