05 Октября 2020
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Общество В России Москва
Ксения Собчак (2019) | Фото:instagram.com/xenia_sobchak

Ксения Собчак показала фото в свадебном платье

Ксения Собчак сегодня выходит замуж за режиссера Константина Богомолова. Для обоих этот брак будет не первым, тем не менее, жених и невеста решили соблюсти все обряды, в том числе венчание. Ксения опубликовала в Instagram фото в свадебном платье, подписав его так: "Мне кажется, я готова к главному Дню!". И там же поблагодарила (с отметкой аккаунта) компанию Bosco, которая, вероятно, предоставила брачующейся наряд. За несколько дней до свадьбы видео с этим платьем появлялось в telegram-каналах, упоминался бартер, по которому, возможно, ритейлер решил посотрудничать с невестой. А ранее телеведущая опубликовала фотографию своей руки и руки жениха, на которых появились металлические браслеты с надписью "К+К= ❤". Ювелирный бренд также был отмечен (реклама удачная – на странице бренда пользователи уже вовсю пытаются узнать стоимость такой пары браслетов).

 ÐšÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¡Ð¾Ð±Ñ‡Ð°Ðº|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:instagram.com/xenia_sobchak

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Ксения Собчак показала фото в свадебном платье

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Теги: ксения собчак, константин богомолов, свадьба, бартер, свадебное платье



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