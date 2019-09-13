Тягач снес надземный пешеходный переход в Подмосковье

В Московской области грузовик обрушил пешеходный мост.

Рухнувшая часть надземного перехода полностью перекрыто движение на трассе А-107 в обе стороны.

По предварительным данным, тягач с цистерной проезжал мимо города Селятино. Никто не пострадал, передает ТАСС со ссылкой на МЧС.

В прошлом году в Приморье из-за проезда большегрузного автомобиля обрушился автомобильный мост через реку Осиновка. Грузовик во время обрушения придавил ехавший по мосту легковой автомобиль, погибло два человека.