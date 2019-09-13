05 Октября 2020
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Общество Свердловская область
москва, дорожный знак &quot;кирпич&quot; (2010) | Фото:Накануне.RU

Улицу в центре Екатеринбурга перекроют на полтора месяца из-за ремонта сетей

С 13 сентября по 30 октября в Екатеринбурге закрывается движение транспорта по улице Сад имени Павлика Морозова. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как уточнили в мэрии, движение закроют для проведения работ по ремонту тепловой сети на участке от улицы Белинского до дома №16/18б по улице Декабристов. Транспорт будет направлен по улицам Белинского, Декабристов, Тверитина и Луначарского.

Жителей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. А водителей призывают обращать внимание на новые установленные знаки и указатели, заранее планируя свой маршрут передвижения.

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Улицу в центре Екатеринбурга перекроют на полтора месяца из-за ремонта сетей

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Теги: улица, перекрытие, ремонт, Екатеринбург



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