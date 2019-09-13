Темнота, высота и насекомые: названы главные страхи детства россиян

40% россиян в детстве боялись темноты. Еще 17% главным страхом детства считают высоту, 15% не переносили насекомых. В пятницу, 13-го, данные о детских страхах россиян публикует проект "Дети Mail.ru".

Интересно, что у мужчин и женщин были примерно одинаковые страхи. Монстров и собак боялись 14% и 13% россиян соответственно, а пиковую даму - 7%.

Остальные детские страхи респондентов связаны с водой, инопланетянами, клоунами и куклами, а самыми необычными ответами стали "Дед Мороз" и "Воспитательница".

Опросы проводились с 5 по 11 сентября 2019 среди 3 104 российских пользователей проекта "Здоровье Mail.ru" и c 9 по 11 сентября 2019 среди 22 232 российских пользователей проекта "Дети Mail.ru".