В Прикамье сотрудникам управляющей компании задолжали 8 миллионов

Судебные приставы Пермского края помогли получить зарплату сотрудникам управляющей компании "Ключи 2015" Кизеловского городского поселения, сообщили Накануне.RU в УФССП по Пермскому краю.

Управляющая компания не желала рассчитываться с сельчанами за выполненную работу. Долги у организации накопились перед 229 работниками. Сумма долга составила более 8 млн руб. Защищать свои права люди были вынуждены в районном суде, выиграв который, предъявили исполнительные документы на принудительное исполнение в отдел судебных приставов по Кизелу и Александровску.

Приставы выяснили, что у организации на расчетном счету имеются средства, необходимые для погашения задолженности. С помощью электронного документооборота списание денежных средств было осуществлено за считанные минуты.



Деньги перечислены работникам.