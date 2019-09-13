В Югре байкеров "кошмарили" за выход из клуба – "отжали" машину и технику, запирали в гараже

В Сургуте байкера жестоко "наказали" за выход из клуба – заперли на ночь в гараже, а потом заставили переписать на похитителей машину. Есть и другие пострадавшие, сообщили Накануне.RU в пресс-службе горожского управления МВД.

20 июля в полицию Сургута обратился 29-летний бывший член одного из байкерских клубов. Он рассказал, что в январе в одном из гаражей неизвестные, угрожая ножом, завладели его "Тойотой". Пострадавший сообщил, что после вступления в клуб оказался не согласен с действовавшими в нем негласными правилами. После одноклубники стали выживать его.

Вскоре, используя выход из клуба как предлог, гонители заперли жертву на ночь в одном из гаражей кооператива "Жигули". Там, угрожая ножом, избили и заставили написать расписку и передать им принадлежащий ему автомобиль. Несколько месяцев потерпевший пытался вернуть машину, но, поняв, что ему это не удастся, обратился к силовикам.

Полицейские задержали предполагаемых участников захвата, 25-летнего менеджера одного из магазинов и его 30-летнего подельника. Вскоре в дежурную часть поступило другое заявление с аналогичным сюжетом – к квартиру бывшего члена клуба в начале мая ворвались неизвестные и под угрозой ножа украли технику ценой в 85 тыс. руб.. Поиск преступников привел полицейских к 54-летнему члену скандальной организации. Вскоре список предполагаемых налетчиков пополнился еще двумя фамилиями байкеров.

Возбуждены уголовные дела, пятеро подозреваемых помещены в изолятор временного содержания. Во время обыска в помещении клуба полицейские нашли и изъяли охотничий карабин, сигнальный и газовый пистолеты, револьверы, патроны. Кроме бутафорского изъят переделанный из стартового самодельно изготовленный револьвер, который признан экспертом гладкоствольным огнестрельным оружием. Из-за этого возбуждены уголовные дела. Силовики полагают, что есть и другие пострадавшие. Их просят обратиться в УМВД России по Сургуту по телефону 102.