05 Октября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
Байк-клуб Сургут (2019) | Фото: УМВД по Сургуту

В Югре байкеров "кошмарили" за выход из клуба – "отжали" машину и технику, запирали в гараже

В Сургуте байкера жестоко "наказали" за выход из клуба – заперли на ночь в гараже, а потом заставили переписать на похитителей машину. Есть и другие пострадавшие, сообщили Накануне.RU в пресс-службе горожского управления МВД.
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20 июля в полицию Сургута обратился 29-летний бывший член одного из байкерских клубов. Он рассказал, что в январе в одном из гаражей неизвестные, угрожая ножом, завладели его "Тойотой". Пострадавший сообщил, что после вступления в клуб оказался не согласен с действовавшими в нем негласными правилами. После одноклубники стали выживать его.

Вскоре, используя выход из клуба как предлог, гонители заперли жертву на ночь в одном из гаражей кооператива "Жигули". Там, угрожая ножом, избили и заставили написать расписку и передать им принадлежащий ему автомобиль. Несколько месяцев потерпевший пытался вернуть машину, но, поняв, что ему это не удастся, обратился к силовикам.

Полицейские задержали предполагаемых участников захвата, 25-летнего менеджера одного из магазинов и его 30-летнего подельника. Вскоре в дежурную часть поступило другое заявление с аналогичным сюжетом – к квартиру бывшего члена клуба в начале мая ворвались неизвестные и под угрозой ножа украли технику ценой в 85 тыс. руб.. Поиск преступников привел полицейских к 54-летнему члену скандальной организации. Вскоре список предполагаемых налетчиков пополнился еще двумя фамилиями байкеров.

Байк-клуб Сургут(2019)|Фото: УМВД по Сургуту

Возбуждены уголовные дела, пятеро подозреваемых помещены в изолятор временного содержания. Во время обыска в помещении клуба полицейские нашли и изъяли охотничий карабин, сигнальный и газовый пистолеты, револьверы, патроны. Кроме бутафорского изъят переделанный из стартового самодельно изготовленный револьвер, который признан экспертом гладкоствольным огнестрельным оружием. Из-за этого возбуждены уголовные дела. Силовики полагают, что есть и другие пострадавшие. Их просят обратиться в УМВД России по Сургуту по телефону 102.

Байк-клуб Сургут(2019)|Фото: УМВД по Сургуту

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В Югре байкеров "кошмарили" за выход из клуба – "отжали" машину и технику, запирали в гараже

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Теги: байкер, клуб, машина, кошмарить



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