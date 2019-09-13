ФСБ требует заблокировать два онлайн-сервиса по примеру Telegram

Роскомнадзор по просьбе Федеральной службы безопасности может заблокировать два защищенных сервиса по обмену сообщениями. Речь идет о почтовых сервисах Mailbox.org и Scryptmail.com, пишет РБК.

Роскомнадзор потребовал контролирующие их компании Heinlein Support GmbH и SCRYPTmail LLC предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). С почтовых сервисов этих компаний могли отправлять ложные сообщения о минировании.

Запрос был направлен во втором квартале 2019 года, но ответ на него до сих пор не получен.

Самой громкой блокировкой ОРИ была попытка ограничить доступ к мессенджеру Telegram.

В августе 2018 года Telegram согласился передавать спецслужбам данные о террористах, если на это есть соответствующее решение суда. Ранее Верховный суд признал законным требование ФСБ о дешифровке сообщений в мессенджере.

Ранее в Минкомсвязи признали, что полностью заблокировать Telegram не представляется возможным, так как у основателей мессенджера достаточно для этого ресурсов.