СМИ: ФНС заблокировала банковские счета Киркорова

Федеральная налоговая служба России (ФНС) заблокировала счета Народного артиста РФ Филиппа Киркорова, сообщает агентство "Москва", ссылаясь на соответствующий документ, имеющийся в распоряжении редакции.

Генеральный директор артиста Геннадий Рыбак в свою очередь сообщил, что не в курсе решения о блокировки. "Первый раз слышу о блокировке счетов. У нас счета не заблокированы. Я думаю, что это журналистская "утка", - прокомментировал он информацию базы ФНС. Информацию опровергла и пресс-секретарь Филиппа Екатерина Успенская, на нее ссылается ТАСС.

Ранее все тот же директор опровергал информацию о штрафах ГИБДД, которые, якобы, не оплатил его подопечный.

Согласно информации в банке данных должников на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России, за Кирковым по состоянию на 19 августа числилось 30 неоплаченных штрафов ГИБДД на сумму от 500 до 3 тыс. руб. Большинство нарушений были совершены в Москве и Московской области, три штрафа были выписаны в Тверской области. Нарушения датированы разными числами апреля 2019 года, исполнительные производства судебный пристав завел в августе, передает РИА Новости.

Напомним, в начале августа ФГБУ "Комбинат питания "Кремлевский" Управления делами президента РФ подал в суд на Филиппа Киркорова. Такие данные приводятся в электронной картотеке дел Московского арбитражного суда. Суть претензий не раскрывается, известна только сумма исковых требований – 81889 руб. Иск подан 1 августа и будет рассматриваться в порядке упрощенного производства.