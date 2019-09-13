"Режиссер-постановщик Владимир Тунгусов". Екатеринбург к годовщине отставки Тунгусова наводнили газеты с разоблачением "скверных протестов"

Газету "Сквер. Интерактивная драма в 7 актах" екатеринбуржцы находят в своих почтовых ящиках последние несколько дней. Издание на 24 полноцветных страницах "разоблачает" предположительных организаторов майских акций около Театра драмы, главным действующим лицом указывая бывшего серого кардинала екатеринбургской политики Владимира Тунгусова. В выходных данных указано Антиглобалистское движение России с адресом в Москве, а также интернет-сайт, доступ к которому блокируется браузером.

Помимо Тунгусова в списке главных действующих лиц политические и общественные деятели, и журналисты, спонсорами протестных акций называют несколько крупных компаний-девелоперов и Ельцин-центр.

"Истинной причиной" акций в сквере у театра Драмы авторы называют "борьбу за строительный рынок и предотвращение уголовного преследования старой команды после раскрытия ее дел новой командой городской администрации".

В частности, неуказанные авторы считают, что через ряд конфликтов, связанных со строительством, посты могут потерять главы города и области, а команда Тунгусова снова получит доступ к прямому руководству.

Тунгусову и его "клану" посвящены несколько страниц газеты, где описываются связи бывшего замглавы города и главы администрации губернатора с более 1000 чиновников и бизнесменов, через которые Тунгусов якобы продолжает контролировать город.

В числе приближенных к Тунгусову функционеров упоминается и депутат Константин Киселев. Он прокомментировал появление разоблачительного "боевого листка" для Накануне.RU: "Люди осваивают бюджет, хотят на этом заработать. Это основная причина. Если бы не жадность этих людей, то газеты бы не было. Вторая причина – это глупость инвесторов, которые считают, что эта газета и ролики соответствующие как-то повлияют на общественное мнение. То есть, первая причина это жадность одних, а вторая причина это глупость других".

"Это провокативная вещь, она, наоборот, провоцирует ситуацию в городе. И то, что это делают люди, которые призваны успокаивать город – меня вообще удивляет.

Что ты освоишь на телеграм-канале? А на газете в 24 полосы? Полноцвет, с доставкой по ящикам. Полиграфия, написание, работа разносчиков – на этом, я думаю, минимум миллиона четыре отмыли", - считает депутат.

Добавим, что получить комментарий у представителей Антиглобалистского движения, указанного в выходных данных газеты, на момент публикации не удалось.

Напомним, отставка Тунгусова, считающегося "теневым хозяином" мэрии Екатеринбурга, с поста в областной администрации произошла в преддверии намеченных на 9 сентября 2018 года выборов городской думы. Ранее прогремел скандал со "списками Тунгусова" на праймериз "ЕР" в гордуму - заранее определенных кандидатов для выдвижения. Считается, что Тунгусов претендовал на формирование подконтрольной группы депутатов "за спиной" своего непосредственного руководителя - Куйвашева.

Тунгусов был назначен в администрацию губернатора в 2016 году с должности вице-мэра Екатеринбурга, считалось, что тогда произошло "примирение" областной и городской власти, которые враждуют с 90-х годов.

В бытность областным чиновником, Тунгусов лидировал в списке богатейших сотрудников обладминистрации. Последняя поданная им декларация отражала официальный доход за 2017 год: 37 млн 883 тыс. руб. В его собственности был земельный участок и жилой дом, а также два автомобиля Lexus LS 600Н. Супруга Тунгусова за этот год заработала 31 млн 883 тыс. руб. У нее также имелся участок и дом, а ездила она на Lexus RX 350.

Область и город провели "зачистку в первом приближении" чиновников команды Тунгусова, однако периодически появляются новости о возвращении во власть людей из этой группы. "Руку Тунгусова" в "скверных протестах" также упоминают не впервые.

Отметим, что за прошедший год Тунгусов ни разу не появлялся в публичной плоскости, не указывалось даже его местонахождение.