Диалог не состоялся: Мархаев не пришёл на встречу с главой Бурятии

Первый секретарь Бурятского рескома КПРФ Вячеслав Мархаев не принял приглашения главы республики Алексея Цыденова посетить встречу со всеми кандидатами в мэры Улан-Удэ.

Выборы градоначальника прошли ещё в воскресенье, в ходе единого дня голосования, однако всю неделю столицу Бурятии сотрясает политический кризис. По данным избиркома, победу одержал врио мэра Игорь Шутенков, набравший более 52% голосов. Однако сторонники Вячеслава Мархаева считают, что подсчёт итогов голосования прошёл с нарушениями и требуют пересмотра итогов выборов.

Масла в огонь подлило задержание сторонников якутского шамана Александра Габышева. Небольшое собрание в их поддержку в итоге приобрело федеральный резонанс, когда переросло в протест по итогам выборов и вылилось в многодневный народный сход на площади Советов.

В начале всех этих событий глава Бурятии Алексей Цыденов находился в Санкт-Петербурге на форуме по развитию туризма. Он выступил с видеообращением, в котором призвал жителей Улан-Удэ уважать закон. А глава администрации главы республики анонсировал встречу всех кандидатов в мэры города, на которой, в частности, планировалось "обсудить сотрудничество" между ними.

Однако сторонникам Мархаева, собравшимся на площади, в преддверии диалога пришлось столкнуться с жёстким давлением правоохранителей – сначала неизвестные в масках и гражданской одежде топорами разбили стёкла в автомобиле КПРФ и выволокли оттуда депутата Народного Хурала Баира Цыренова. Позже оказалось, что таким экстравагантным образом действовали силовики, доставившие депутата-коммуниста в отдел полиции.

На другой день в автобус с активистами КПРФ бросили дымовую шашку, а самих протестующих обвинили в использовании слезоточивого газа. После этого въезд на парковку площади Советов был перекрыт бетонными блоками. Несмотря на это, вчера вечером люди вновь собрались у головы Ленина на флэшмоб "Свет надежды".

В итоге, прошедшая сегодня встреча состоялась без главного конкурента Игоря Шутенкова. Как сообщает "Байкал-Дейли", о непризнании итогов выборов из-за нарушений заявил и кандидат от ЛДПР Николай Чимитов.

Вячеслав Мархаев незадолго до начала встречи обратился к жителям Бурятии, отметив, что не вызывал людей на протест, "но этого и делать не надо было - народ вышел сам, отстоять свою гражданскую позицию, на что спецподразделения отреагировали крайне агрессивно, применив грубую силу, с жёсткими задержаниями".

Мархаев отверг приглашение главы Бурятии, сделанное через соцсети, явиться к нему в кабинет вместе с другими кандидатами, среди которых были и технические-фейковые.

При этом, кандидат КПРФ выразил готовность встретиться с Алексеем Цыденовым на митинге, который состоится 15 сентября в парке Юбилейный.