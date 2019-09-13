Диалог не состоялся: Мархаев не пришёл на встречу с главой Бурятии

05 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика
Вячеслав Мархаев (в центре) во время акции протестов в Улан-Удэ против результатов выборов мэра (2019) | Фото: Андрей Огородник / ТАСС

Диалог не состоялся: Мархаев не пришёл на встречу с главой Бурятии

Первый секретарь Бурятского рескома КПРФ Вячеслав Мархаев не принял приглашения главы республики Алексея Цыденова посетить встречу со всеми кандидатами в мэры Улан-Удэ.
Читайте также:

Выборы градоначальника прошли ещё в воскресенье, в ходе единого дня голосования, однако всю неделю столицу Бурятии сотрясает политический кризис. По данным избиркома, победу одержал врио мэра Игорь Шутенков, набравший более 52% голосов. Однако сторонники Вячеслава Мархаева считают, что подсчёт итогов голосования прошёл с нарушениями и требуют пересмотра итогов выборов.

Масла в огонь подлило задержание сторонников якутского шамана Александра Габышева. Небольшое собрание в их поддержку в итоге приобрело федеральный резонанс, когда переросло в протест по итогам выборов и вылилось в многодневный народный сход на площади Советов.

Столкновение с полицией на митинге в Улан-Удэ(2019)|Фото: shraibikus.com

В начале всех этих событий глава Бурятии Алексей Цыденов находился в Санкт-Петербурге на форуме по развитию туризма. Он выступил с видеообращением, в котором призвал жителей Улан-Удэ уважать закон. А глава администрации главы республики анонсировал встречу всех кандидатов в мэры города, на которой, в частности, планировалось "обсудить сотрудничество" между ними.

Однако сторонникам Мархаева, собравшимся на площади, в преддверии диалога пришлось столкнуться с жёстким давлением правоохранителей – сначала неизвестные в масках и гражданской одежде топорами разбили стёкла в автомобиле КПРФ и выволокли оттуда депутата Народного Хурала Баира Цыренова. Позже оказалось, что таким экстравагантным образом действовали силовики, доставившие депутата-коммуниста в отдел полиции.

На другой день в автобус с активистами КПРФ бросили дымовую шашку, а самих протестующих обвинили в использовании слезоточивого газа. После этого въезд на парковку площади Советов был перекрыт бетонными блоками. Несмотря на это, вчера вечером люди вновь собрались у головы Ленина на флэшмоб "Свет надежды".

Бетонные блоки на площади Советов в Улан-Удэ(2019)|Фото: https://t.me/gorodnarod

В итоге, прошедшая сегодня встреча состоялась без главного конкурента Игоря Шутенкова. Как сообщает "Байкал-Дейли", о непризнании итогов выборов из-за нарушений заявил и кандидат от ЛДПР Николай Чимитов.

Вячеслав Мархаев незадолго до начала встречи обратился к жителям Бурятии, отметив, что не вызывал людей на протест, "но этого и делать не надо было - народ вышел сам, отстоять свою гражданскую позицию, на что спецподразделения отреагировали крайне агрессивно, применив грубую силу, с жёсткими задержаниями".

Мархаев отверг приглашение главы Бурятии, сделанное через соцсети, явиться к нему в кабинет вместе с другими кандидатами, среди которых были и технические-фейковые.

При этом, кандидат КПРФ выразил готовность встретиться с Алексеем Цыденовым на митинге, который состоится 15 сентября в парке Юбилейный.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Диалог не состоялся: Мархаев не пришёл на встречу с главой Бурятии

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Бурятия, Улан-удэ, митинг, Мархаев, Цыденов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 14.01.2020 08:18 Мск МВД Бурятии подало в суд на сенатора Мархаева
Ранее 16.12.2019 09:39 Мск В КПРФ не подтверждают отставку Вячеслава Мархаева с поста сенатора
Ранее 18.11.2019 11:36 Мск Участницу митинга в годовщину Октября уволили с работы
Ранее 05.11.2019 09:08 Мск Эхо протестов. В Бурятии лишают должностей депутатов-коммунистов
Ранее 29.09.2019 14:35 Мск В Бурятии прошел второй митинг против "полицейского беспредела"
Ранее 18.09.2019 14:26 Мск В Бурятии арестованный активист объявил сухую голодовку
Ранее 18.09.2019 10:18 Мск Организатора митинга в столице Бурятии арестовали на десять суток
Ранее 17.09.2019 11:31 Мск В Бурятии задержан организатор митинга против полицейского произвола

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.09.2019 15:52 Мск Протестующие вновь собираются на площади Советов в Улан-Удэ
Ранее 12.09.2019 14:11 Мск Силовики обвинили протестующих в использовании слезоточивого газа в Улан-Удэ
Ранее 11.09.2019 09:04 Мск Ситуация в Улан-Удэ: глава Бурятии проведёт встречу с Мархаевым, а депутата от КПРФ доставили в суд
Ранее 10.09.2019 14:28 Мск В Улан-Удэ продолжают требовать перевыборов мэра - задержания организаторов не помогли
Ранее 10.09.2019 08:50 Мск В Улан-Удэ продолжается митинг в защиту сторонников якутского шамана
Ранее 09.09.2019 21:57 Мск Буряты вышли на стихийный митинг и потребовали встречи с Цыденовым

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети