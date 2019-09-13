СМИ узнали о наказании чиновников из-за бегства Смоленкова в Черногорию

Бывший сотрудник администрации президента РФ Олег Смоленков уехал два года назад в Черногорию с семьей вопреки запрету российским чиновникам выезжать в эту страну.

Допустившие такой отъезд должностные лица были наказаны, сообщил "Интерфаксу" источник.

Напомним, СМИ называют Смоленкова возможным американским шпионом.

По данным источника, действия должностных лиц были квалифицированы как "безответственность и ослабление контроля". Некоторые из них были уволены.

Запрет выезжать в Черногорию был введен весной 2017 года в связи с обострением двусторонних отношений после обвинений в причастности Москвы к попытке госпереворота в балканской стране.

Как сообщалось ранее, американские разведчики якобы вывезли в 2017 году из России своего ценного агента, опасаясь его разоблачения.

По данным телекомпании CNN, агент "был одним из наиболее высокопоставленных источников в российском правительстве".

Решение о вывозе шпиона был якобы продиктовано, в том числе, озабоченностью по поводу того, что президент США и сотрудники его администрации небрежно обращались с секретной информацией, что могло привести к раскрытию агента.

"Коммерсантъ" со ссылкой на источник в госорганах США сообщил, что высокопоставленным осведомителем ЦРУ мог быть Олег Смоленков, сотрудник администрации президента РФ.

"Ведомости" писали, что предполагаемый американский шпион проработал в Кремле не менее пяти лет и занимал должности советников и помощников. Издание выяснило, что "агент ЦРУ" имел доступ к информации российских спецслужб и вполне мог нанести заметный ущерб безопасности страны.

В Госдепе США назвали данные об американском шпионе в России "фактически неверными". В Кремле подчеркивали, что у предполагаемого агента ЦРУ Олега Смоленкова не было доступа к данным спецслужб.