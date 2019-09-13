Куйвашев остался доволен итогами визита свердловской делегации в Баку

05 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область В бывшем СССР
Ильхам Алиев, Евгений Куйвашев (2019) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Куйвашев остался доволен итогами визита свердловской делегации в Баку

Делегация Среднего Урала во главе с губернатором Евгением Куйвашевым провела более трех десятков переговоров о развитии самых различных направлений сотрудничества региона с Азербайджанской республикой в ходе визита в Баку. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Параллельно в эти дни в азербайджанской столице работала представительная уральская делегация предпринимателей, проводившая переговоры с потенциальными и существующими бизнес-партнерами. Центральным событием поездки стала встреча Евгения Куйвашева с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, на которой обсуждались шаги по увеличению объема товарооборота, развитие взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в сфере туризма.

Свердловская делегация в Баку(2019)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В дни работы свердловской делегации ее члены провели переговоры по линии Минкультуры, Минобразования и Минсельхоза, также прошли встречи, предметом разговора на которых было развитие связей в сфере экономики, градостроительства, здравоохранения. Особое внимание было уделено выстраиванию отношений в промышленности: так, министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин провел переговоры с вице-президентом государственной нефтяной компании Азербайджанской республики SOCAR Давидом Маммадовым. Пересторонин презентовал возможности региона и компетенции уральских производителей, работающих в отрасли. Во встрече приняли участие как представители компаний, давно работающих с азербайджанскими партнерами, в частичности, Трубной металлургической компании, так и предприниматели, намеревающиеся выстроить связи с SOCAR, в их числе - "Тагильская сталь", "Стройизоляция" и другие.

Свердловская делегация в Баку(2019)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор высоко оценил результаты проведенной работы.

"Азербайджан - давний и надежный экономический партнер Свердловской области. В составе нашей делегации представлены ведущие предприятия и организации тех отраслей, которые традиционно сильны на Урале. Это машиностроение, металлургия, лесная промышленность, строительство, здравоохранение, образование, логистика, а также стремительно развивающаяся IT-отрасль. Мы постарались максимально широко представить возможности Свердловской области, чтобы быть взаимно полезными друг другу", - заявил по итогам визита Евгений Куйвашев.

Евгений Куйвашев, Людмила Бабушкина на встрече с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым(2019)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Куйвашев остался доволен итогами визита свердловской делегации в Баку

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Куйвашев, делегация, Азербайджан, Средний Урал, итоги



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.09.2019 12:39 Мск В Азербайджане изучат опыт Свердловской области по созданию виртуальных концертных залов филармонии
Ранее 11.09.2019 12:55 Мск Куйвашев: товарооборот Свердловской области и Азербайджана в этом году превысит 100 миллионов долларов

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети