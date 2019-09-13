Куйвашев остался доволен итогами визита свердловской делегации в Баку

Делегация Среднего Урала во главе с губернатором Евгением Куйвашевым провела более трех десятков переговоров о развитии самых различных направлений сотрудничества региона с Азербайджанской республикой в ходе визита в Баку. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Параллельно в эти дни в азербайджанской столице работала представительная уральская делегация предпринимателей, проводившая переговоры с потенциальными и существующими бизнес-партнерами. Центральным событием поездки стала встреча Евгения Куйвашева с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, на которой обсуждались шаги по увеличению объема товарооборота, развитие взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в сфере туризма.

В дни работы свердловской делегации ее члены провели переговоры по линии Минкультуры, Минобразования и Минсельхоза, также прошли встречи, предметом разговора на которых было развитие связей в сфере экономики, градостроительства, здравоохранения. Особое внимание было уделено выстраиванию отношений в промышленности: так, министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин провел переговоры с вице-президентом государственной нефтяной компании Азербайджанской республики SOCAR Давидом Маммадовым. Пересторонин презентовал возможности региона и компетенции уральских производителей, работающих в отрасли. Во встрече приняли участие как представители компаний, давно работающих с азербайджанскими партнерами, в частичности, Трубной металлургической компании, так и предприниматели, намеревающиеся выстроить связи с SOCAR, в их числе - "Тагильская сталь", "Стройизоляция" и другие.

Губернатор высоко оценил результаты проведенной работы.

"Азербайджан - давний и надежный экономический партнер Свердловской области. В составе нашей делегации представлены ведущие предприятия и организации тех отраслей, которые традиционно сильны на Урале. Это машиностроение, металлургия, лесная промышленность, строительство, здравоохранение, образование, логистика, а также стремительно развивающаяся IT-отрасль. Мы постарались максимально широко представить возможности Свердловской области, чтобы быть взаимно полезными друг другу", - заявил по итогам визита Евгений Куйвашев.