05 Октября 2020
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национальный проект, жилье и городская среда, благоустрйоство (2019) | Фото: onf.ru

ОНФ раскритиковали "беседки-стойла" в Салехарде

Активисты Общероссийского народного фронта оценили качество реализации национального проекта "Жилье и городская среда" в Салехарде", сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного ОНФ.

Всего в рамках инспекции общественники вместе с представителями администрации посетили шесть объектов. Начали с прилегающей территории Библиотеки дружбы народов. Общественники осмотрели современные уличные фонари, скамейки, стенды, памятник коту ученому и водоотводные лотки. Последние давно не чистили, потому общий вид благоустроенной территории сильно испортился. По веревочному парку и новому футбольному парку у активистов вопросов не возникло, а вот две новые беседки на территории Салехардского центра молодежи общественники раскритиковали. Представитель ветеранской организации Салехарда сравнил их с "загоном для лошадей" или "рыночными лавочками для торговли". Также общественники отметили, что рядом с беседками находится место для курения ближайшего здания кафе.

Представители мэрии заявили, что все проекты проходят тщательную проверку, а за дизайн проголосовали местные жители. Позже дизайн проекта был утвержден общественной комиссией с участием ОНФ.

Завершился рейд осмотром пешеходной улицы Ленина, на которой активисты озвучили жалобы граждан на тактильное табло. Взрослых горожан смущает высота конструкции, которая составляет больше трех метров, и выходящие из нее металлические трубы. Горожане сомневаются в безопасности такого ноу-хау. Представители администрации прокомментировали, что в скором времени установят информационную табличку с правилами пользования таким объектом.

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ОНФ раскритиковали "беседки-стойла" в Салехарде

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Теги: национальный проект, жилье и городская среда, благоустрйоство



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