В Подмосковье мужчина обнаружил в купленном батоне губку для мытья посуды

Житель подмосковного Чехова Валентин Деженков купил батон в одном из сетевых магазинов города. Как сообщает ресурс "Подмосковье сегодня", когда мужчина разрезал хлеб (от компании "Русский хлеб"), внутри обнаружилась губка дл мытья посуды яркого фиолетового цвета, очевидно, попавшая в тесто. Видео неприятной находки попало в сеть. Теперь производитель готовит проверку на своем предприятии. Не исключено, что случаем заинтересуется и Роспотребнадзор.