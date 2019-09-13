Без выходных: второй созыв севастопольского парламента начнет работать в субботу

14 сентября созывается пленарное заседание депутатов Законодательного собрания Севастополя второго созыва, нынешний корпус сформирован по итогам прошедших неделю назад выборов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе законодательного органа Севастополя.

Повестка пока не озвучивается, известно лишь, что заседание 14 сентября пройдет по инициативе врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Скорее всего, депутатам будет предложено определить руководящие органы Законодательного собрания, распределить депутатов по комитетам и т.д.

По результатам выборов 8 сентября в Законодательное собрание Севастополя прошли представители партии "Единая Россия" (38,5%), КПРФ и ЛДПР получили по 18,7% и 18,55% соответственно, "Справедливая Россия" - 8,78% и "Партия пенсионеров за социальную справедливость" - 6,87%.

Исходя из этого, мандаты в корпусе второго созыва Законодательного собрания Севастополя получили: "ЕР" - 8 депутатов, КПРФ и ЛДПР – по 3, "СР" и "ППСС" - по 1. Кроме того, в семи одномандатных округах победу одержали кандидаты от "ЕР", в округе № 3 победил представитель партии "Зеленые" Вячеслав Горелов.

Интересным, хотя и ожидаемым, оказалось распределение депутатских мандатов внутри самого партсписка "ЕР". Разумеется, отказались войти в новый состав Законодательного собрания Севастополя лидер списка "единороссов", командующий Черноморским флотом Александр Витко и номер два в списке, депутат Госдумы Дмитрий Саблин. Их мандаты, как полагается, достались следующим по списку Антону Пархоменко и Вячеславу Камзолову. Из партсписка на получение мандата также была исключена экс-спикер Законодательного собрания Екатерина Алтабаева, так как она одновременно является победителем в одномандатном округе № 2. Алтабаеву вообще прочат на место сенатора в верхней палате российского парламента взамен Ольги Тимофеевой, о чем мы рассказывали.