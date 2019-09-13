В Югре – новый и.о. главы управления СКР
Подполковник юстиции Виталий Кузнецов назначен и.о. главы югорского управления СКР, передает корреспондент Накануне.RU.
Информация об этом появилась на сайте управления. Ранее эту должность занимал первый заместитель окружного управления Дмитрий Шерман.
Напомним, прежний глава управления, Анвар Ахмедзянов, ушел в отставку в августе 2018 г. по указу президента России, проработав в этой должности с марта 2017 г. Эксперты называли одной из причин отставки плохое расследование аварии, в которой погибли 10 спортсменов из Нефтеюганска, которая "вскрыла некачественные методы работы СКР".