05 Октября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Следственный комитет, СК (2016) | Фото: om-saratov.ru

В Югре – новый и.о. главы управления СКР

Подполковник юстиции Виталий Кузнецов назначен и.о. главы югорского управления СКР, передает корреспондент Накануне.RU.
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Информация об этом появилась на сайте управления. Ранее эту должность занимал первый заместитель окружного управления Дмитрий Шерман.

Напомним, прежний глава управления, Анвар Ахмедзянов, ушел в отставку в августе 2018 г. по указу президента России, проработав в этой должности с марта 2017 г. Эксперты называли одной из причин отставки плохое расследование аварии, в которой погибли 10 спортсменов из Нефтеюганска, которая "вскрыла некачественные методы работы СКР".

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В Югре – новый и.о. главы управления СКР

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Теги: СУ СКР по ХМАО, врио, Виталий Кузнецов



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Ранее 31.08.2018 08:49 Мск И.о. главы управления СКР по ХМАО стал Дмитрий Шерман

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