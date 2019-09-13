В Челябинской области у областной ГИБДД - новый руководитель

Новым начальником Управления ГИБДД по Челябинской области стал бывший глава городской госавтоинспекции Андрей Харцызов, об этом Накануне.RU сообщили в ведомстве.

В полиции полковник Харцызов служит с 1990 года. Начинал работать в отряде особого назначения, затем стал старшим опером первого отдела управления по противодействию незаконному обороту наркотиков. До 2014 года был командиром полка городской ГИБДД.

В марте этого года Харцызов был назначен начальником городской ГИБДД.