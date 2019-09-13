05 Октября 2020
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Экономика В России
без бренда, топливо, бензин, заправка, АЗС (2019) | Фото: Накануне.RU

СМИ: На каждой пятой российской заправке недоливают топливо

19% проверенных с начала 2019 года Росстандартом АЗС недоливают топливо. Всего проинспектировано чуть более 200 автозаправочных станций, и в 39 случаях специалисты зафиксировали нарушения, сообщили "Известиям" в федеральном агентстве. Другая проверка — на соответствие качества топлива — показала, что в первом полугодии 9% заправок — 33 случая из 366 –– не соответствовали нормам. Как пояснили в пресс-службе Росстандарта, тесты проводились как в крупных сетях, принадлежащих нефтяным компаниям, так и на независимых АЗС.

В Росстандарте отметили, что недолив топлива на АЗС проверяется агентством планово, с предварительным уведомлением организаций, а также внепланово — в присутствии представителя АЗС.

В Росстандарте отметили, что выросло количество жалоб граждан на нарушения при продаже топлива на заправках. В этом году в сравнении с 2018-м — на 36%. С начала 2019-го ведомство получило от населения около 200 жалоб на недолив и около 350 на плохое качество горючего. При этом за девять месяцев 2018 года таких жалоб было 404.

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СМИ: На каждой пятой российской заправке недоливают топливо

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Теги: азс, недолив топлива, проверка, росстандарт



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