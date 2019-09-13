В Комсомольске-на-Амуре закрыт аэропорт: затоплена взлетно-посадочная полоса

В Комсомольске-на-Амуре, где идут сильные дожди, закрыт аэропорт "Хурба".

Из-за выхода грунтовых вод затоплена взлетно-посадочная полоса.

Отменены рейсы в Хабаровск, Южно-Сахалинск, Николаевск-на-Амуре, в отдаленный поселок Херпучи.

Между тем, как сообщает Regnum, паводок в Комсомольске-на-Амуре сдает позиции, за сутки уровень воды у города упал на 4 см.

Ранее в городе были закрыты детские сады и школы после удара тайфуна "Линлин". В зданиях оказались затоплены подвалы, протекают крыши.

В понедельник, 9 сентября, уровень Амура у города достиг отметки 815 см, при опасном значении 650 см.

В августе сообщалось, что в Комсомольске-на-Амуре есть риск подтопления территории авиазавода. Защитить предприятие от воды планировали с помощью наливных дамб, доставленных МЧС.