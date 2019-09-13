05 Октября 2020
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Общество Свердловская область
судебные приставы, рейд, УФССП (2017) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге должник по налогам лишился автомобиля, припарковавшись у здания ФНС

В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автомобиль на парковке возле Федеральной налоговой службы. Владелец иномарки имел крупную задолженность.
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Как сообщили Накануне.RU в УФССП России по Свердловской области, у мужчины был долг свыше 184 тысяч рублей, в том числе и по налоговым платежам. Погашать его он не торопился, тогда судебным приставом-исполнителем было принято решение арестовать автомобиль Mitsubishi Pajero, принадлежащий должнику на праве собственности.

В итоге иномарку обнаружили на парковке у здания ФНС. Приставы составили акт описи (ареста) имущества и пояснили автолюбителю, что если в установленный законом срок долг не будет погашен, машину могут передать на торги территориальному органу Росимущества, после чего все средства от продажи будут перечислены взыскателю.

Как сообщало Накануне.RU, недавно екатеринбургские приставы вычислили скрывавшегося должника по громкой музыке.

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В Екатеринбурге должник по налогам лишился автомобиля, припарковавшись у здания ФНС

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Теги: приставы, налоги, долг, Екатеринбург



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