"КАМАЗ" разработает грузовик-беспилотник без кабины

"КАМАЗ" разрабатывает беспилотный грузовик без кабины, сообщил руководитель проекта "Реинжиниринг автопроизводства и создание перспективного семейства КАМАЗ" Ханс Петер Мозер.

"Мы приближаемся к созданию нового поколения грузовиков с электронной архитектурой, которая подготовлена к работе технологии автономного вождения", - сказал он газете "Коммерсант", отметив, что новый грузовик будет управляться без участия водителя.

По его словам, в России возможность монетизации автономного транспорта пока существует лишь на закрытых территориях, а не на дорогах общего пользования, тогда как в Европе грузовики-беспилотники уже тестируются. Мозер пояснил, что ежедневно грузовики перемещаются из Германии в Италию в составе колонны, и водитель выполняет свои привычные функции только в первом автомобиле. "Второй (грузовик – прим. ред.) - без водителя, он только сидит за рулем и ничего не делает", - сказал Мозер.