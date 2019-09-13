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Происшествия Пермский край
Уралхим завод Азот Березники (2019) | Фото: vk.com, Уралхим

В Березниках стартует суд над фигурантами дела о гибели троих рабочих "Уралхима"

В Березниках готово к суду уголовное дело двух начальников смены, технолога агрегата аммиака №1 и механика филиала "Уралхима" "Азот", которым вменяют смерть троих рабочих, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.
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Напомним, утром 6 мая в филиале "Уралхима" "Азот" в Березниках во время ремонта на производстве аммиака произошел хлопок. Погибли трое рабочих. В компании назвали трагедию несчастным случаем. Семьям погибших выписана матпомощь от предприятия и краевых властей. Проверка Ростехнадзора показала, что авария произошла из-за воспламенения взрывоопасной смеси водорода с воздухом внутри ёмкости во время проведения не ней огневых работ, а также плохие организация и контроль при подготовке и проведении этих работ.

По делу утверждено обвинительное заключение. Как только его копии передадут фигурантам, материалы поступят в Березниковский городской суд.

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В Березниках стартует суд над фигурантами дела о гибели троих рабочих "Уралхима"

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Теги: Азот, Уралхим, взрыв, рабочий, материальная помощь



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Ранее 06.11.2019 13:57 Мск В Березниках оглашен приговор по делу о гибели троих рабочих "Уралхима"

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