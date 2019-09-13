В Березниках стартует суд над фигурантами дела о гибели троих рабочих "Уралхима"

В Березниках готово к суду уголовное дело двух начальников смены, технолога агрегата аммиака №1 и механика филиала "Уралхима" "Азот", которым вменяют смерть троих рабочих, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

Напомним, утром 6 мая в филиале "Уралхима" "Азот" в Березниках во время ремонта на производстве аммиака произошел хлопок. Погибли трое рабочих. В компании назвали трагедию несчастным случаем. Семьям погибших выписана матпомощь от предприятия и краевых властей. Проверка Ростехнадзора показала, что авария произошла из-за воспламенения взрывоопасной смеси водорода с воздухом внутри ёмкости во время проведения не ней огневых работ, а также плохие организация и контроль при подготовке и проведении этих работ.

По делу утверждено обвинительное заключение. Как только его копии передадут фигурантам, материалы поступят в Березниковский городской суд.