05 Октября 2020
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Политика За рубежом
(2015) | Фото: kremlin.ru

Лавров назвал войну в Сирии завершенной

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии "действительно" закончилась.

В интервью газете "Труд" министр сообщил, что страна возвращается к мирной жизни. На первый план вышло оказание Сирии гумпомощи и продвижение политического процесса по урегулированию кризиса в стране.

Лавров добавил, что отдельные очаги напряженности еще сохраняются, но только на территориях, не подконтрольных правительству САР.

Напомним, еще в 2017 году Минобороны РФ заявляло о прекращении гражданской войны в Сирии.

По словам главы ведомства Сергея Шойгу, отделение умеренной оппозиции от террористов и создание зон деэскалации позволило прекратить гражданскую войну и сконцентрироваться на борьбе с терроризмом.

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Лавров назвал войну в Сирии завершенной

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Теги: сергей лавров, сирия, война



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