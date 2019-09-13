Лавров назвал войну в Сирии завершенной

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии "действительно" закончилась.

В интервью газете "Труд" министр сообщил, что страна возвращается к мирной жизни. На первый план вышло оказание Сирии гумпомощи и продвижение политического процесса по урегулированию кризиса в стране.

Лавров добавил, что отдельные очаги напряженности еще сохраняются, но только на территориях, не подконтрольных правительству САР.

Напомним, еще в 2017 году Минобороны РФ заявляло о прекращении гражданской войны в Сирии.

По словам главы ведомства Сергея Шойгу, отделение умеренной оппозиции от террористов и создание зон деэскалации позволило прекратить гражданскую войну и сконцентрироваться на борьбе с терроризмом.