Лавров назвал войну в Сирии завершенной
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии "действительно" закончилась.
В интервью газете "Труд" министр сообщил, что страна возвращается к мирной жизни. На первый план вышло оказание Сирии гумпомощи и продвижение политического процесса по урегулированию кризиса в стране.
Лавров добавил, что отдельные очаги напряженности еще сохраняются, но только на территориях, не подконтрольных правительству САР.
Напомним, еще в 2017 году Минобороны РФ заявляло о прекращении гражданской войны в Сирии.
По словам главы ведомства Сергея Шойгу, отделение умеренной оппозиции от террористов и создание зон деэскалации позволило прекратить гражданскую войну и сконцентрироваться на борьбе с терроризмом.