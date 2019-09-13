05 Октября 2020
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Маргарита Симоньян (2012) | Фото:akado.ru

Маргарита Симоньян заявила, что была первой женой Пескова и вышла за него в восемь лет

Глава телеканала RT Маргарита Симоньян (39) сообщила о блокировке своей странице в соцсети Facebook. "Меня забанили на Facebook. За что, почему - выясняем. А я пока помедитирую о свободном интернете, свободе слова и вот этом всем", - написала журналистка в твиттере.

А чуть раньше она поведала в микроблоге забавную историю. Некий сайт опубликовал фотографию, на которой Маргариту обнимает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Подпись указывает, что на снимке Песков и его "первая жена Анастасия Буденная". Симоньян иронизирует: "Настало время раскрыть самые страшные тайны моей биографии. Я была первой женой Пескова. На момент бракосочетания мне было восемь лет".

Песков сейчас женат на фигуристке Татьяне Навке, от первого брака у него есть сын, от второго – трое детей, от Навки – дочь. Симоньян сожительствует с режиссером Тиграном Кеосаяном, у пары двое детей и скоро на свет появится третий.

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Маргарита Симоньян заявила, что была первой женой Пескова и вышла за него в восемь лет

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Теги: маргарита симоньян, дмитрий песков, беременность и роды



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