05 Октября 2020
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реанимация (2019) | Фото:Накануне.RU

В Белоруссии 2-летняя девочка задушила свою мать стеклоподъемником автомобиля

В Белоруссии 2-летняя девочка случайно убила собственную мать.

Инцидент произошел в Брестской области в деревне Старое село, об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на УСК по региону.

20-летняя девушка отдыхала с семьей и пошла в автомобиль за ребенком - она хотела достать дочку из машины, не открывая дверь, и заглянула в салон через открытое окно. В этот момент ребенок нажал на кнопку стеклоподъемника, голову девушки зажало стеклом двери.

Ее без сознания нашел в таком положении муж, разбил стекло и позвонил в "скорую". Врачи отвезли девушку в больницу, однако она умерла через 8 дней из-за повреждения головного мозга, вызванного асфиксией.

Следователи проводят проверку.

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В Белоруссии 2-летняя девочка задушила свою мать стеклоподъемником автомобиля

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Теги: Брест, Белоруссия, мать, дочь, стеклоподъемник, гибель



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