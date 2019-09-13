В Нижневартовске впервые за три года родилась тройня

В столице Самотлора впервые за три года родилась тройня. Радостное событие произошло в семье Шелопугиных, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Мама девочек Елена Шелопугина рассказала, что новость о том, что у нее будет тройня, оказалась неожиданной, но очень приятной.

"Сейчас у нас приятные хлопоты, несмотря на периодические бессонные ночи. Мне очень помогают муж и старший сын. Трудностью был выбор имен – решали всей семьей, каждый предлагал свой вариант, в результате выбрали именно эти – Милена, Ангелина, Арина", - сказала она.

Девочкам уже оформили свидетельства о рождении. Также тройняшки впервые стали участницами торжества – в ЗАГСе состоялся обряд имянаречения. По словам заместителя главы города по социальной и молодежной политике Надежды Волчаниной, церемонию провели по инициативе главы города Василия Тихонова.

"Обряд имянаречения нацелен на пропаганду и укрепление материнства, отцовства, воспитания детей, поддержку института молодой семьи. Такая церемония – отправная точка в жизни ребенка. Семья получит финансовую поддержку из городского и окружного бюджетов. Также мы готовы помочь маме тройняшек, если она захочет выйти на работу раньше. В городе работают ясельные группы для малышей младенческого возраста", - добавила Волчанина.

Ранее Нижневартовск стал центром распространения опыта по открытию групп для детей в возрасте от двух месяцев как для городов Югры, так и для Москвы, Тюмени и Краснодара.