Отопление в Екатеринбурге дадут в четыре этапа: до 10 октября город должен быть подключен полностью

Подключение объектов Екатеринбурга к отоплению пройдет в четыре этапа. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, 10 сентября глава города Александр Высокинский подписал постановление о начале отопительного сезона 2019-2020 годов начиная с 16 сентября. Сразу после окончания предыдущего отопительного сезона городские коммунальщики приступили к работам по подготовке всех энергообъектов к предстоящей зиме. Специальная комиссия под председательством вице-мэра Владимира Гейко ежедневно контролировала ход подготовки жилого фонда, теплоисточников, теплопунктов и других объектов к отопительному сезону.

Как заверили энергетики, работы идут в штатном режиме и все плановые мероприятия завершат в отведенный срок. Как и планировалось, АО "Екатеринбургская теплосетевая компания" 16 сентября начнет подачу тепла в жилые дома горожан и в организации социальной сферы. В мэрии отметили, что с учетом сложности городской системы теплоснабжения и объективной необходимости по времени (12-14 дней) на ее полноценный разворот, 16 сентября тепло не поступит сразу во все объекты.

Подключение будет вестись в четыре этапа. В первую очередь, тепло будет подаваться, согласно поступающим заявкам, в детские сады, школы, больницы и другие учреждения социальной сферы.

"Какие-то точечные вопросы перед подачей тепла еще есть, но они решаемы. В период пусковых работ все участники этого сложного процесса должны работать в связке и четко взаимодействовать с ЕТК. Отмечу, что подготовка к отопительному сезону была продуктивной, но и сейчас не надо расслабляться – работаем в штатном режиме", - пояснил Владимир Гейко

За всеми процессами будет следить специально созданный по указанию главы Екатеринбурга Александра Высокинского штаб. Уже на следующей неделе состоится его первое заседание, где озвучат оперативные данные о ходе пуска тепла, которым до 10 октября город должен быть обеспечен полностью.

Как особо подчеркнули в администрации, в самую последнюю очередь батареи станут горячими у должников по оплате за жилищно-коммунальные услуги.

Напомним, Высокинский разрешил АО "Екатеринбургская теплосетевая компания" в случае нарушения гидравлического режима в период пусковых операций вводить локальные ограничения на подачу горячей воды. Ранее региональные власти заявляли, что Свердловская область почти на 100% готова к предстоящей зиме. Однако в уральском полпредстве насчет этого были определенные сомнения.