05 Октября 2020
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Политика В России За рубежом
Эдвард Сноуден (2014) | Фото:

Сноуден рассказал об условиях своего возвращения в США

Экс-сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден дал онлайн-интервью американской радиостанции National Public Radio (NPR).
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Беглец рассказал, что готов был бы вернуться в США и предстать перед судом, если бы ему гарантировали объективность и беспристрастность присяжных, возможность объяснить свои мотивы. Сноуден не хочет возвращаться исключительно для того, чтобы получить пожизненный срок (или того хуже) и выглядеть в глазах общественности государственным изменником.

Сноуден также рассказал о своей жизни в России. Он не стал сотрудничать с российскими спецслужбами, хотя те предлагали. "Если бы я был в игре, то уехал бы в первый же день на лимузине, жил бы во дворце и вы видели бы, как они устраивают мне парады на Красной площади", — сказал Сноуден.

По его мнению, Россия предоставила ему убежище, чтобы выглядеть так, будто она делает что-то хорошее, не опасаясь ответных действий. Другие страны Европы, среди которых, по словам Сноудена, были Германия, Польша, пытались предлагать ему возможное убежище, но все они опасались ответных действий со стороны США, передает РБК.

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Сноуден рассказал об условиях своего возвращения в США

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Теги: эдвард сноуден, сша, анб, суд, спецслужбы



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Развитие сюжета:

Ранее 16.09.2019 00:06 Мск Во Франции высказались за предоставление убежища Сноудену

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