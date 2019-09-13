Сноуден рассказал об условиях своего возвращения в США

Экс-сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден дал онлайн-интервью американской радиостанции National Public Radio (NPR).

Беглец рассказал, что готов был бы вернуться в США и предстать перед судом, если бы ему гарантировали объективность и беспристрастность присяжных, возможность объяснить свои мотивы. Сноуден не хочет возвращаться исключительно для того, чтобы получить пожизненный срок (или того хуже) и выглядеть в глазах общественности государственным изменником.

Сноуден также рассказал о своей жизни в России. Он не стал сотрудничать с российскими спецслужбами, хотя те предлагали. "Если бы я был в игре, то уехал бы в первый же день на лимузине, жил бы во дворце и вы видели бы, как они устраивают мне парады на Красной площади", — сказал Сноуден.

По его мнению, Россия предоставила ему убежище, чтобы выглядеть так, будто она делает что-то хорошее, не опасаясь ответных действий. Другие страны Европы, среди которых, по словам Сноудена, были Германия, Польша, пытались предлагать ему возможное убежище, но все они опасались ответных действий со стороны США, передает РБК.