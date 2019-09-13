05 Октября 2020
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Политика В России
(2017) | Фото: РИА &quot;Новости&quot;

В правительстве заявили о невозможности отмены 8-часового рабочего дня

Восьмичасовой рабочий день нельзя отменить в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности (КНД), так называемой "регуляторной гильотины", заявил вице-премьер-глава аппарата правительства Константин Чуйченко.

Он напомнил, что продолжительность рабочего дня установлена Трудовым Кодексом РФ, передает Regnum.

"Даже если мы захотим отменить восьмичасовой рабочий день, мы не в праве этого сделать, у нас нет компетенции", - отметил вице-премьер.

Чуйченко подтвердил, что декрет Совета народных комиссаров, принятый в ноябре 1917 года, вошел в список документов, которые потеряют силу в 2020 году.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР. Мера должна быть реализована до конца года.

Во время программы “Диалог” на телеканале "Россия-24" Медведев заявил, что декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 1917-го "О восьмичасовом рабочем дне" ограничивает экономику и вредит развитию страны.

“Первый акт, который был назван, - тот, который возник сразу после того, как большевики взяли власть. Это акт от октября 1917 года. Почему я обращаю на него подобное внимание? Нам надо отменить действие актов, которые в настоящий момент вредят развитию страны, ограничивают экономику. Но в то же время не создать условия, когда что-то окажется вне сферы правового регулирования”, - отметил глава кабмина.

Медведев признал, что подписал поручение о том, что акты СССР и РСФСР должны прекратить свое действие до конца этого года.

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В правительстве заявили о невозможности отмены 8-часового рабочего дня

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Теги: Константин Чуйченко, 8-часовой рабочий день



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