В Гарварде вручили Шнобелевскую премию

В Гарвардском университете (Массачусетс, США) в 29-й раз вручили Шнобелевскую премию – пародию на Нобелевскую, вручается за самые сомнительные достижения науки. Организаторы описывают достижения лауреатов так: "заставляют сначала засмеяться, а потом задуматься". Всего ежегодно отбирается десять научных работ.

В этом году были отмечены итальянские ученые, доказавшие пользу пиццы, приготовленной в Италии – она, мол, снижает риск смерти от рака органов пищеварения. Иранский Иранский учёный получил Шнобеля за аппарат для смены подгузников. В номинации "Биология" победила международная группа исследователей, которая выяснила, что намагниченные мёртвые тараканы дольше сохраняют магнитные свойства, чем живые. Лауреатами премии мира стали учёные из Великобритании и Сингапура, попытавшиеся измерить удовольствие от почёсывания зудящего места, передает радио "Говорит Москва".