В Чехии решили перенести памятник советскому маршалу в музей - президент Земан против

В конце августа неизвестные вандалы осквернили памятник советскому маршалу Ивану Коневу, с тех пор монумент закрыт брезентом.

Местные власти решили вообще убрать монумент с улицы и перенести его в музей, а на этом месте поставить новый памятник освободителям Праги в 1945 году, пишет "Царьград".

Российское посольство в Чехии уже заявило, что такой шаг расценивается как осквернение памяти бойцов Красной Армии.

Памятник Коневу был открыт в 1980 году.

Президент Чехии Милош Земан высказался против такого решения.

"Я рекомендовал бы оставить памятник на месте. Те, кто борются с памятниками, являются трусами. Памятники не могут защищаться", - заявил глава государства.