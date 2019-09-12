05 Октября 2020
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Политика За рубежом
Иван Конев, памятник, Прага (2019) | Фото:twitter.com

В Чехии решили перенести памятник советскому маршалу в музей - президент Земан против

В конце августа неизвестные вандалы осквернили памятник советскому маршалу Ивану Коневу, с тех пор монумент закрыт брезентом.

Местные власти решили вообще убрать монумент с улицы и перенести его в музей, а на этом месте поставить новый памятник освободителям Праги в 1945 году, пишет "Царьград".

Российское посольство в Чехии уже заявило, что такой шаг расценивается как осквернение памяти бойцов Красной Армии.

Памятник Коневу был открыт в 1980 году.

Президент Чехии Милош Земан высказался против такого решения.

"Я рекомендовал бы оставить памятник на месте. Те, кто борются с памятниками, являются трусами. Памятники не могут защищаться", - заявил глава государства.

Иван Конев, памятник, Прага(2019)|Фото:twitter.com

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В Чехии решили перенести памятник советскому маршалу в музей - президент Земан против

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Теги: Чехия, Прага, памятник, Иван Конев, музей, Милош Земан



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