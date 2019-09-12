05 Октября 2020
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Экономика В России
&#8203;Глава российского банка ВТБ Андрей Костин (2015) | Фото: rbc.ru

Глава ВТБ предложил смягчить подоходный налог в отношении бедных

Руководитель ВТБ Андрей Костин на Московском финансовом форуме заявил, что налоговую политику в отношении бедных нужно смягчать, пишет РИА "Новости".

Костин пояснил, что в таком аккуратном смягчении нуждаются, в первую очередь, незащищенные слои населения.

Глава ВТБ добавил, что это нужно делать также точечно.

"Сейчас мы говорим о том, что растет собираемость налогов. Мы предлагаем возможность снижения налогового бремени в эквиваленте роста собираемости, которое налоговая служба считает устойчивым", - отметил Костин.

Экономист Никита Кричевский в своем Telegram-канале "Антискрепа" отметил, что Костин своим заявлением предложил не столько освободить наименее обеспеченных от подоходного налога, сколько возобновить дискуссию с выходом на конкретику о прогрессивной шкале.

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Глава ВТБ предложил смягчить подоходный налог в отношении бедных

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Теги: Андрей Костин, ВТБ, налоговая политика, МФФ, незащищенные слои



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