Глава ВТБ предложил смягчить подоходный налог в отношении бедных

Руководитель ВТБ Андрей Костин на Московском финансовом форуме заявил, что налоговую политику в отношении бедных нужно смягчать, пишет РИА "Новости".

Костин пояснил, что в таком аккуратном смягчении нуждаются, в первую очередь, незащищенные слои населения.

Глава ВТБ добавил, что это нужно делать также точечно.

"Сейчас мы говорим о том, что растет собираемость налогов. Мы предлагаем возможность снижения налогового бремени в эквиваленте роста собираемости, которое налоговая служба считает устойчивым", - отметил Костин.

Экономист Никита Кричевский в своем Telegram-канале "Антискрепа" отметил, что Костин своим заявлением предложил не столько освободить наименее обеспеченных от подоходного налога, сколько возобновить дискуссию с выходом на конкретику о прогрессивной шкале.