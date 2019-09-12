В Екатеринбурге суд отправил в СИЗО экс-рейдера и криминального "вышибалу" по подозрению в заказном убийстве

В Екатеринбурге задержан известный в криминальном мире Александр Булаков - рейдер, который в 2009 году получил срок вместе с другим бандитом Андреем Овчинниковым по кличке "Овчина" за попытку рейдерского захвата Шарташского рынка, об этом пишут "Вечерние ведомости".

"Овчина" и Булаков в 2006 году хотели обманным путем приобрести доли в уставном капитале рынка. Сейчас Булаков обвиняется в совершении заказного убийства предпринимателя - владельца одной из автостоянок, совершенное также в 2006 году.

Булаков был задержан накануне вечером по месту своей работы в похоронном доме "Вознесение". Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Других подробностей уголовного дела пока не сообщается.